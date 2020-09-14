إيران تستدعي السفير الألماني بعد تغريدات منددة بإعدام المصارع نويد أفكاري

أعلام إيران خارج مبنى وزارة الخارجية الإيرانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين استدعاء السفير الألماني لدى طهران، هانس-أودو موتسِل، على خلفية تغريدات للسفارة منددة بإعدام المصارع نويد أفكاري بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف العام 2018.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه «على أثر التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد اليوم من قبل المدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية»، الذي أبلغه بأن هذه التغريدات تمثل «تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلدنا، وندينها بشدة».



وقبل ذلك، دان الاتحاد الأوروبي عملية الإعدام، وضم صوته إلى الأصوات المنددة، وقال ناطق باسم الشؤون الخارجية في التكتل إن الاتحاد الأوروبي «يدين عملية الإعدام هذه بأشد العبارات».