سوغا في طريقه لرئاسة وزراء اليابان

يوشيهيدي سوغا يحتفل بفوزه في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الإثنين. (رويترز)

فاز يوشيهيدي سوغا في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الإثنين، ما يمهد الطريق أمامه ليصبح خلفًا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي في تصويت برلماني هذا الأسبوع.

وسوغا (71 عامًا) حليف لآبي منذ وقت طويل وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو ثماني سنوات. وفاز سوغا، الذي قال إنه سيواصل سياسات آبي الاقتصادية والخارجية، بعدد 377 من إجمالي 534 صوتًا في انتخابات الحزب الديمقراطي الحر التي شارك فيها أعضاء الحزب في البرلمان وممثلو فروعه المحلية وعددها 47، وفق وكالة «رويترز».

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يتم انتخاب سوغا رئيسًا للوزراء خلال تصويت يجريه البرلمان، يوم الأربعاء، بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب. وسيكمل فترة آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر 2021.

ووجه سوغا الشكر إلى آبي وتعهد بالمضي قدمًا في الإصلاحات. وأعلن آبي أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية، منهيًا نحو ثماني سنوات له في المنصب.

وقال سوغا: «ولدت ابناً لأحد المزارعين في أكيتا... ودون أي معرفة أو قرابة، شققت طريقي في عالم السياسة من الصفر. وتمكنت من أن أصبح زعيم الحزب الديمقراطي الحر بكل تقاليده وتاريخه». وتابع: «سأكرس نفسي للعمل من أجل اليابان واليابانيين».

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وأضاف سوغا أنه سيواصل استراتيجية آبي المتعلقة بالسياسة النقدية شديدة اليسر والإنفاق الحكومي والإصلاحات في الوقت الذي يتصدى فيه لتحديات «كوفيد-19»، والركود الاقتصادي، إضافة إلى مواجهة مشكلات مزمنة مثل شيخوخة السكان في اليابان وانخفاض معدل المواليد.

ويواجه سوغا الذي تنقصه الخبرة الدبلوماسية تحديات جغرافية سياسية مثل بناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر، وتحقيق توازن بين تنامي القوة البحرية الصينية والترابط الاقتصادي بين البلدين.

وتدور تكهنات بأن سوغا سيدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الشهر المقبل لتعزيز فرص فوزه بفترة كاملة تستمر ثلاث سنوات كزعيم للحزب الديمقراطي الحر العام المقبل. ولا بد من إجراء انتخابات مجلس النواب بحلول أواخر أكتوبر 2021.