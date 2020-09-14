تحذير قبل مهرجان انتخابي لترامب في ولاية نيفادا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 09:32 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: رويترز)

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد المقبل أول مهرجان انتخابي سيجري بأكمله في الداخل منذ أشهر، لكن السلطات المحلية حذرت من أن هذا التجمع قد يشكل مخالفة للتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19 نظر إلى المقياس المسموح به.

أثار التجمع المقرر عقده في مدينة هندرسون بولاية نيفادا، غضب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المناسبة التي سيشارك فيها أكثر من خمسين شخصًا غير مسموح بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت المتحدثة باسم المدينة كاثلين ريتشاردز في بيان «وجهت بلدة هندرسون رسالة رسمية وتحذيرًا شفهيًا إلى منظم الحدث وأوضحت أنه بشكله المقرر، ينتهك بشكل مباشر إرشادات الطوارئ للحاكم المتعلقة بـوباء كوفيد-19». و حرم الوباء الحملة الرئاسية الأميركية من سلسلة التجمعات المعتادة، لكن قبل أقل من شهرين على موعد الاقتراع، قام ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن بتسريع وتيرة ظهورهما.

اقرأ ايضا: هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟

وقال فريق حملة ترامب إنه سيتم فحص الحرارة عند مدخل التجمع وسيتم توزيع كمامات على المشاركين وتشجيعهم على وضعها.  وأوضح تيم مورتو الناطق باسم حملة ترامب للصحفيين «إذا كان بإمكانك الانضمام إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتظاهرون في الشوارع أو يلعبون في كازينو أو يحرقون المحال التجارية الصغيرة خلال أعمال الشغب، فيمكنك التجمع بسلام بموجب التعديل الأول للاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة».

وأصبحت التجمعات المغلقة تمثل مشكلة لترامب خلال هذا الوباء، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة إثر عقد اجتماع في يونيو ارتبط لاحقًا بارتفاع الإصابة بكوفيد-19 في يونيو. وأثار تجمع ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الجدل للغاية، حيث تجاهل معظم الحضور إرشادات فريق ترامب مثل التباعد الاجتماعي ورفض وضع الكمامة.

وازداد عدد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأسابيع التي أعقبت اجتماع 20  يونيو في تولسا، حيث أشارت السلطات الصحية المحلية إلى أنه «أكثر من مرجح» أن الأحداث الكبرى ساهمت في ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف