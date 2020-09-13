بلومبيرغ يضخ مئة مليون دولار لمساعدة حملة بايدن بولاية فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 10:50 مساء
الملياردير مايكل بلومبيرغ. (الإنترنت)

يعتزم الملياردير مايكل بلومبيرغ، الذي أنفق مليار دولار على محاولته الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة للعام الجاري 2020 قبل انسحابه، ضخ مئة مليون دولار لمساعدة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا المهمة، والتي تعد إحدى الولايات غير المحسومة في السباق.

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ويأتي القرار في وقت تبخر فيه بشكل كبير التفوق المالي الأولي لترامب على المرشح بايدن في وقت سابق من العام الجاري بعد إنفاق كبير على الحملة الانتخابية وقفزة في جمع التبرعات للمرشح الديمقراطي، بحسب «رويترز».

وكان بايدن شغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وفلوريدا واحدة من الجوائز الكبرى في يوم الانتخابات، وهي أيضا الأكثر تكلفة في مواقع المنافسة خلال الحملة الانتخابية.

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