الشرطة السويسرية تفرق مشاركين في احتفال غير مرخص بالعاصمة برن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 01:40 مساء
إيقاف متظاهرين خلال تظاهرة ضد تدابير الحجر في برن بسويسرا، 16 مايو 2020 (فرانس برس)

استخدمت شرطة العاصمة السويسرية برن في وقت متأخر من مساء أمس السبت خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لتفريق مشاركين في احتفال غير مرخص ومنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة، وفق بيان للشرطة وتقارير إعلامية.

وتجمع مئات الأشخاص معظمهم من الشباب، في وقت متأخر من مساء السبت في شمال شرق برن حول مركبات تبث الموسيقى وعربات، رافعين لافتات احتفالا بـ«كرنفال الشوارع»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتدخلت الشرطة عندما أراد المشاركون التوجه بمسيرتهم إلى وسط العاصمة ورشقوا الشرطة بزجاجات وحجارة.

وقال بيان الشرطة إن المتظاهرين «نصبوا حواجز واضرموا فيها النيران وأطلقوا عددا من العبوات النارية، وبعد عدة إنذارات تم استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والمواد المسيلة للدموع لمنع الموكب من الوصول إلى وسط المدينة ولحماية قوات التدخل ولمنع تدهور الوضع». كما عمدت الشرطة إلى التدقيق في هويات عشرات الأشخاص، بحسب البيان.

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