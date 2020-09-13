الحكومة الأفغانية و«طالبان» تواصلان محادثات السلام في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 10:15 صباحا
أعضاء من حركة طالبان في افتتاح المفاوضات في الدوحة. 12 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

تواصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الأحد محادثات السلام بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، غداة يوم أول كشف وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر بين الطرفين المتحاربين في أفغانستان التي تشهد حربا منذ نحو 19 عاما.

وتبدو تحديات الحوار الأفغاني كثيرة من إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى تحديد طبيعة النظام والقدرة على التشارك في الحكم، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد افتتاح المحادثات أمس السبت في الدوحة، دعت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها بما في ذلك الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار.

دعوة إلى وقف العنف
ودعا المسؤول الحكومي المكلّف المفاوضات باسم كابول عبد الله عبد الله في كلمته الافتتاحية إلى أن «نوقف العنف وأن نتفق على وقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن. نريد وقف إطلاق نار انسانيا»، شاكرا لممثلي طالبان حضورهم.

لكن المسؤول في الحركة الملا عبد الغني برادر وأحد مؤسسيها لم يتبن موقفا مماثلا.

وفي مقابلة مع الوكالة، قال عبد الله إنه «من الممكن» أن توافق طالبان على وقف إطلاق النار مقابل عملية إطلاق سراح جديدة لسجناء من طالبان. وأشار إلى أن «الأمر متروك لفريق المفاوضين للعثور على العناصر التي يمكن أن تساعدنا في اغتنام الفرصة».

وفي «بادرة حسن نية»، أعلنت طالبان الإفراج عن 22 جندياً أفغانياً بمناسبة بدء المحادثات، وفق الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد.

وكان المتفاوضون أقرّوا في الجلسة الافتتاحية في الفندق الفخم بالعاصمة القطرية بأن المحادثات ستكون طويلة ومعقدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كلمته «سنواجه بلا شك العديد من التحديات في المحادثات خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. تذكروا أنكم تعملون ليس فقط من أجل هذا الجيل من الأفغان بل ومن أجل الأجيال القادمة أيضا».

وأضاف بومبيو إنه يجب أن يجد كلا الطرفين طريقة «لدفع البلاد إلى الأمام (...) وتلبية مطالب الأفغان: بلد متصالح مع حكومة تعكس" صورة أمّة "ليست في حالة حرب».

حرب ما تزال قائمة
وبعد نحو عقدين على الغزو الأميركي لإفغانستان الذي أطاح طالبان، ما تزال الحرب تقتل عشرات الأشخاص يوميا بينما دمر اقتصاد البلاد وتسبب بإفقار الملايين.

وبينما تستعد لجان فنية من الجانبين للاجتماع من أجل وضع جدول أعمال للمحادثات، تستمر أعمال العنف على الأرض.

وقال مسؤولون إن ستة رجال شرطة قتلوا في هجوم لطالبان في إقليم قندوز ليلة أمس السبت، بينما قتل خمسة ضباط في هجوم آخر في إقليم كابيسا.

وأدى انفجار لغم في العاصمة كابول إلى إصابة اثنين من المدنيين بينما لم تسجل إصابات إثر انفجار آخر في منطقة كابول.

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