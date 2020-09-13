واشنطن تندد بإجراءات بكين ضد الدبلوماسيين الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 09:58 صباحا
شرطي صيني أمام القنصلية الأميركية في شينغدو في 17 سبتمبر 2012. (أرشيفية: فرانس برس)

 وصفت الولايات المتحدة، السبت، قرار بكين فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لدى الصين بأنه «تصعيد» بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري. 

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم كشف هويته، إن قرار بكين هو «تصعيد». وتحدث عن استهداف ممثل الولايات المتحدة في هونغ كونغ و«المطلب الجديد بتقديم إخطار مسبق لتجمع المواطنين الأميركيين وأسرهم العاملين في المنظمات الدولية في الصين». وأضاف الناطق: «أصبحت متطلبات الإخطار تشمل الآن مواطنين أميركيين لا يتبعون للحكومة الأميركية. نحن لم يكن لنا مثل هذا المطلب إزاء مواطني الصين».

ولم توضح بكين طبيعة هذه «القيود على نشاطات السفارات والقنصليات الأميركية في الصين، بما فيها القنصلية الأميركية في هونغ كونغ وموظفوها»، وفق ما ذكر تشاو ليجيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان مساء الجمعة.

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ويأتي ذلك باسم «المعاملة بالمثل»، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري بحق السلك الدبلوماسي الصيني، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين. وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن الإجراءات التي تستهدف الدبلوماسيين الصينيين كانت ردًّا على الرقابة المفروضة منذ فترة طويلة على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين.

ويأتي هذا القرار على خلفية التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، المتنافسين في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، المختلفان في عديد المواضيع (هونغ كونغ وحقوق الإنسان والتقنيات وأزمة فيروس كورونا بشكل خاص). وتبدو هذه المواجهة بين القوتين العالميتين في يوليو أشبه بحرب باردة جديدة مع إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن على خلفية اتهامات بالتجسس. وردت الصين بإصدار أمر بعد أيام لإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشينغدو (جنوب غرب).

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