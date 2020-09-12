روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم

صورة موزعة من الصندوق السيادي الروسي للقاح فيروس «كورونا» الذي طوره معهد غماليا للأبحاث، 6 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: «خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه، وتنظيم تلقيح المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس «كورونا»، وأطلقت عليه اسم «سبوتنيك V» وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز «غامالي» بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.