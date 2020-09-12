أمين «ناتو» يشيد بالمحادثات الأفغانية.. ووزير الخارجية الأميركي يدعو إلى «اغتنام الفرصة»

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، ببدء المحادثات الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرا أنها «فرصة تاريخية».



وكتب ستولتنبرغ على موقع «تويتر» اليوم السبت: «ناتو يقف بجانب أفغانستان للحفاظ على الإنجازات وضمان ألا تصبح البلاد مرة أخرى ملاذا للإرهابيين».



بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في افتتاح المحادثات، الحكومة وحركة طالبان إلى اغتنام الفرصة لضمان السلام للأجيال في المستقبل.



وقال بومبيو في افتتاح المفاوضات: «سنواجه بلا شك العديد من التحديات في المحادثات خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. تذكروا أنكم تعملون ليس فقط من أجل هذا الجيل من الأفغان بل ومن أجل الأجيال القادمة أيضا».



أما المسؤول الكبير في حركة طالبان، عبدالغني برادر، فدعا إلى أن تكون أفغانستان «بلدا مستقلا وإسلاميا» في حال التوصل إلى اتفاق سلام.



وقال برادر في كلمته افتتاحية: «أريد من الجميع أن يعتمدوا الإسلام في مفاوضاتهم واتفاقاتهم وألا يضحوا بالإسلام من أجل مصالح شخصية.. نريد أن تكون أفغانستان بلدا مستقلا ومزدهرا وإسلاميا».