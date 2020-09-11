وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الدوحة للمشاركة في محادثات السلام الأفغانية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يمين) خلال لقاء مع السياسيين الأفغان. (أرشيفية: فرانس برس)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الدوحة مساء الجمعة، عشية انطلاق محادثات سلام تاريخية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المتطرفة، حسبما أفاد صحفي مرافق له.

وقال بومبيو قبيل توجهه نحو العاصمة القطرية التي تستضيف المحادثات بدءا من السبت إن هذه «فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء أربعة عقود من الحرب وسفك الدماء»، مؤكدا: «يجب عدم هدر هذه الفرصة».

ورحبت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بالمباحثات الأفغانية المرتقب أن تبدأ السبت، داعية أطرافها إلى عدم «هدر» هذه «الفرصة التاريخية» لوضع حد للنزاعات في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «أحث المتفاوضين على التحلي بالبراغماتية، وضبط النفس والمرونة اللازمة لكي يتوّج هذا المسار بالنجاح»، مؤكدا أن المحادثات تنطلق السبت، حسب «فرانس برس».

من جانبها، أبدت حركة طالبان «الاستعداد» لبدء محادثات السلام السبت مع الحكومة الأفغانية بعدما أرجئت لنحو ستة أشهر، وذلك بهدف وضع حد لنزاع دام 19 عاما. وقالت الحركة في بيان: «طبقا للاتفاق الموقع (مع) الولايات المتحدة، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية (الاسم الذي يطلقه المتمردون على حركتهم) تعلن الاستعداد للمشاركة في المراسم الافتتاحية للمباحثات الأفغانية المتوقع أن تقام في قطر (...) في 12 سبتمبر 2020».