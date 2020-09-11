الشرطة الروسية ستطلب التحقيق مع المعارض أليكسي نافالني في ألمانيا

المعارض الروسي أليكسي نافالني. (الانترنت)

أعلنت الشرطة الروسية، الجمعة، أنها ستطلب من ألمانيا السماح لعناصرها بالتحقيق مع القيادي في المعارضة أليكسي نافالني الذي يخضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه للتسميم.

وأفادت شرطة النقل في سيبيريا التي تعمل على تعقّب تحرّكات نافالني قبل مرضه، في بيان أن روسيا ستطلب بأن تشارك شرطتها وأحد «خبرائها» في التحقيق الذي يجريه الألمان، وبأن يتمكنوا من طرح «أسئلة إيضاحية وإضافية» على المعارض وغيره ممن يدلون بشهاداتهم.

ورجّح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أول أمس الأربعاء، أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، قد جرى بأمر من «مسؤولين روس كبار»، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية «أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي»، حسب وكالة «فرانس برس».

روسيا تندد بـ«حملة تضليل» في قضية نافالني

من جانبه أكد السبت الماضي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده «ليس لديها ما تخفيه» بشأن أزمة مرض أليكسي نافالني، مشيرًا إلى أنها «لم تحصل، حتى الآن»، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس، «ليس لدينا ما نخفيه، دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر أليكسي نافالني بمرض على متن الطائرة، جرى اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، التي نقلته على الفور إلى المستشفى، وهناك جرى وضع جهاز تنفس صناعي له على الفور».

وأضاف: «قمنا باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وكما أذكر أنه لم يمضِ سوى يوم ونصف اليوم، وطالبنا الجميع بإخبار ما حدث معه على الفور».

وتابع قائلًا: «ليس لدينا إلى الآن أية معلومات، وكل شيء يحدث وفقًا للسيناريوهات القديمة، عندما يجري تقديم الاتهامات ضدنا، وعندما نطلب رسميًّا استخدام معاهدات المساعدة القانونية وتزويدنا بالبيانات ردًّا على أسئلة محددة، التي طرحها مكتب المدعي العام الروسي، لا يجري الرد عليها».

يذكر أن حلف شمال الأطلسي، دعا الجمعة الماضية، إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وطالب موسكو بالكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن برنامجها المرتبط بغاز «نوفيتشوك» للأعصاب.

مستشفى بألمانيا: المعارض الروسي نافالني خرج من الغيبوبة واستعاد الوعي

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع استثنائي عقده الحلف بشأن الهجوم الذي تعرّض له نافالني، إن «على الحكومة الروسية أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تحقيق دولي محايد».