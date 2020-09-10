الاتحاد الأوروبي: الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة مع بريطانيا بشأن بريكست

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه (أرشيفية: الإنترنت).

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الخميس، من أن «الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة» في المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه قال إن الكتلة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق، على الرغم من الخلاف الكبير بشأن بريكست.

وبعد محادثات في لندن، حذر بارنييه في بيان من أنه «لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية العواقب العملية والاقتصادية والاجتماعية لسيناريو عدم التوصل لاتفاق»، بحسب «فرانس برس».

وقالت حكومة المملكة المتحدة، الخميس، إنها رفضت دعوة من الاتحاد الأوروبي لسحب التشريع المثير للجدل الذي من شأنه أن يلغي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدولة مايكل جوف إنه أبلغ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش خلال محادثات طارئة في لندن بأن حكومته «لن تفعل ولا تستطيع» أن تفعل ما طلبه.