واشنطن تدعو الأطراف الأفغانية إلى عدم إهدار «فرصة تاريخية» للسلام

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن، 15 يوليو 2020. (أ ف ب).

رحبت الولايات المتحدة، الخميس، بالمباحثات الأفغانية المرتقب أن تبدأ السبت، داعية أطرافها إلى عدم «هدر» هذه «الفرصة التاريخية» لوضع حد للنزاعات في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «أحث المتفاوضين على التحلي بالبراغماتية، وضبط النفس والمرونة اللازمة لكي يتوّج هذا المسار بالنجاح»، مؤكداً أنّ المحادثات تنطلق السبت، بحسب «فرانس برس».

من جانبها، أبدت حركة طالبان «الاستعداد» لبدء محادثات السلام السبت مع الحكومة الأفغانية بعدما أرجئت لنحو ستة أشهر، وذلك بهدف وضع حد لنزاع دام 19 عاماً. وقالت الحركة في بيان: «طبقاً للاتفاق الموقع (مع) الولايات المتحدة، فإنّ إمارة أفغانستان الإسلامية (الاسم الذي يطلقه المتمردون على حركتهم) تعلن الاستعداد للمشاركة في المراسم الافتتاحية للمباحثات الأفغانية المتوقع أن تقام في قطر (...) في 12 سبتمبر 2020».