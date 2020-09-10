رئيسة وزراء فنلندا تدخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابتها بـ«كورونا»

سانا مارين رئيس وزراء فنلندا (أرشيفية: رويترز)

أعلنت الحكومة الفنلندية أن رئيسة الوزراء سانا مارين ستعمل عن بعد من مقر إقامتها الرسمي اعتبارا من اليوم الخميس، وهو إجراء احترازي جرى اتخاذه بسبب احتمال تعرضها للإصابة بفيروس «كوفيد -19» المعروف بكورونا المستجد.

وجاء قرار العزل الذاتي بعد أن نبه تطبيق تحذير جديد أنشأه المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية، من بين أمور أخرى مارين من احتمال إصابتها بالفيروس، وجرى تحميل التطبيق، الذي تم إطلاقه قبل أسبوع، أكثر من مليون مرة في اليوم التالي لإصداره، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن للشخص الذي تثبت إيجابية إصابته بالفيروس استخدام التطبيق لتبادل هذه المعلومات مع الآخرين الذين اختلط بهم بشكل وثيق، مما يساعد على وقف سلاسل العدوى، وجاء في بيان الحكومة إن رئيسة الوزراء البالغة من العمر 34 عاما «تشعر بتحسن» ولم تظهر عليها أي أعراض.