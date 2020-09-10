منظمة الصحة: أكثر من مليوني إصابة بـ«كورونا» في دول شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 05:16 مساء

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليوني حالة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان «وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مليونَي حالة».

وطالبت المنظمة البلدان الـ22 في المنطقة بـ«مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة، خصوصا مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الأنفلونزا».

وقال المنظري في البيان «هناك بلدان عديدةد نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات».

وأضاف أن «بلدانا أخرى تشهد اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين والإمارات العربية المتحدة».

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا المستجدّ بنحو 900 ألف شخض في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب إحصاءات المنظمة.

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