في كتابه الجديد بوب وودوارد: وزير الدفاع الأميركي السابق وصف ترامب بالخطير ولا يصلح للرئاسة

كشف الصحفي الأميركي الشهير، بوب وودوارد ، في كتابه الجديد عن الرئيس الأميركي دونالد الترامب والذي اختار له عنوان «غضب» أن وزير الدفاع الأميركى السابق جيمس ماتيس وصف ترامب يـ«الخطير ولا يصلح للرئاسة».

وقال وزير الدفاع الأميركى السابق، للصحفي بوب وودوارد، إن ترامب «خطير وغير مؤهل ليكون القائد العام للقوات المسلحة، وليس لديه بوصلة أخلاقية»، ولفت وودوارد إلى أن «ماتيس كان قلقا بشأن الخطر الذي يشكله ترامب على البلاد أثناء توليه منصبه».

ونشرت جريدة «واشنطن بوست» أبرز ما جاء وردت فى كتاب ودوارد «غضب» الصادر حديثا، والتي جاءت ضمن حوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفي الاستقصائي بوب وودورد من خلال 18 مقابلة جلس فيها الصحفي مع الرئيس ما بين 2019 و2020.

وهذا هو الكتاب الثاني لوودوارد عن فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ويتضمن عددا كبيرا من المفاجآت المثيرة، ويأتي هذا الكتاب فى توقيت شديد الحساسية قبل أقل من 8 أسابيع على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أعلن استقالته من منصبه في 21 ديسمبر 2018، موضحًا أنه استقال من أجل أن يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تعيين وزير دفاع بـ«أفكار متقاربة مع أفكاره»، وفقًا لما نقلته شبكة CNN الأميركية في حينها.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترامب «لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي»، وجاءت استقالة ماتيس بعد يوم على قرار الرئيس دونالد ترامب الصادم للمؤسسة السياسية في واشنطن الانسحاب من سورية.