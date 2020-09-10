الحرائق تلتهم مئات المنازل في ولاية أميركية

عنصر من فرق الإطفاء في كاليفورنيا يشارك في إخماد النيران في الولاية، 7 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت حاكمة أوريغون كيت براون أن الحرائق المستعرة في الولاية الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة دمرت مئات المنازل، ويمكن أن تخلّف «عددا كبيرا» من القتلى.

وقالت براون خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الحرائق أتت على أكثر من 120 ألف هكتار، وإنّ ما لا يقلّ عن خمس بلدات دمّرت إلى حدّ كبير، في حين تتواصل عمليات الإجلاء الجماعية من المناطق الواقعة على خط النار، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعربت الحاكمة عن خشيتها من أن تتسبّب هذه الحرائق بـ«أكبر عدد من القتلى والدمار في تاريخ الولاية»، قائلة إنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اندلعت في ولاية أوريغون «حرائق على نطاق غير مسبوق»، مخلفة «أضرارا جسيمة وعواقب مدمّرة على الولاية بأكملها».

ويشهد الساحل الغربي للولايات المتّحدة بأسره، من ولاية واشنطن الحدودية مع كندا إلى الحدود المكسيكية بالقرب من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، حرائق تاريخية أجّجتها موجة جفاف ورياح عاتية.