الحرائق تلتهم مئات المنازل في ولاية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 09:27 صباحا
عنصر من فرق الإطفاء في كاليفورنيا يشارك في إخماد النيران في الولاية، 7 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت حاكمة أوريغون كيت براون أن الحرائق المستعرة في الولاية الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة دمرت مئات المنازل، ويمكن أن تخلّف «عددا كبيرا» من القتلى.

وقالت براون خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الحرائق أتت على أكثر من 120 ألف هكتار، وإنّ ما لا يقلّ عن خمس بلدات دمّرت إلى حدّ كبير، في حين تتواصل عمليات الإجلاء الجماعية من المناطق الواقعة على خط النار، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعربت الحاكمة عن خشيتها من أن تتسبّب هذه الحرائق بـ«أكبر عدد من القتلى والدمار في تاريخ الولاية»، قائلة إنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اندلعت في ولاية أوريغون «حرائق على نطاق غير مسبوق»، مخلفة «أضرارا جسيمة وعواقب مدمّرة على الولاية بأكملها».

ويشهد الساحل الغربي للولايات المتّحدة بأسره، من ولاية واشنطن الحدودية مع كندا إلى الحدود المكسيكية بالقرب من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، حرائق تاريخية أجّجتها موجة جفاف ورياح عاتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت بشأن محطات الكهرباء غير المنفذة.. ويحذر الإدارة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس
ليبيا
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»