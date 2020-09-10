أكثر من 900 ألف وفاة حول العالم جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 12:12 صباحا
عاملون صحيون في مدينة بونو في البيرو يحملون صورا لزملاء لهم توفوا بفيروس كورونا 18 أغسطس 2020.(أ ف ب)

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجدّ» في العالم عتبة الـ900 ألف وفاة منذ ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، استنادًا إلى بيانات رسمية.

وأظهر التعداد أن الفيروس حصد أرواح 900.052 شخصًا في العالم من أصل 27.711.866 شخصًا أصيبوا بكوفيد-19. وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّرًا من الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» (300.340 وفاة) تليها أوروبا (219.616 وفاة).

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) فالمكسيك (68.484 وفاة).

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