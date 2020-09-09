ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 10:53 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: رويترز)

رد الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الأربعاء، على اتهامه بأنه قلل من خطورة فيروس كورونا خلال الجائحة، قائلا إنه تصرف بهذه الطريقة للتقليل من الذعر بين الأميركيين.

وجاءت التصريحات فى البيت الأبيض بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة تلفزيون «سي إن إن» ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان «الغضب» للصحفى بوب وودورد، فى وقت سابق اليوم أن ترامب أقر فى فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد إثارة حالة من الذعر، بحسب «رويترز».

من جانبه اتهم المرشح الديمقراطى جو بايدن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بخيانة الشعب الأميركي، وقال إنه مارس الكذب رغم علمه بخطورة فيروس كورونا المستجد فيما يندرج تحت وصف «التقصير» فى أداء الواجب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»