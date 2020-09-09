ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: رويترز)

رد الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الأربعاء، على اتهامه بأنه قلل من خطورة فيروس كورونا خلال الجائحة، قائلا إنه تصرف بهذه الطريقة للتقليل من الذعر بين الأميركيين.

وجاءت التصريحات فى البيت الأبيض بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة تلفزيون «سي إن إن» ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان «الغضب» للصحفى بوب وودورد، فى وقت سابق اليوم أن ترامب أقر فى فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد إثارة حالة من الذعر، بحسب «رويترز».

من جانبه اتهم المرشح الديمقراطى جو بايدن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بخيانة الشعب الأميركي، وقال إنه مارس الكذب رغم علمه بخطورة فيروس كورونا المستجد فيما يندرج تحت وصف «التقصير» فى أداء الواجب.