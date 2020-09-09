استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب بـ12 نقطة على المستوى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 10:33 مساء
جو بايدن خلال خطاب بويلمنغتون، ديلاوير في 28 يوليو 2020. (أ ف ب)

أظهر استطلاع للرأي تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بفارق 12 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني.

جاء ذلك في استطلاع للرأي، أجرته رويترز/إبسوس، أظهر أيضا تقلص عدد الناخبين الذين يمكن استمالتهم، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، وفق «رويترز».

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توصل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الثالث حتى الثامن من سبتمبر الجاري، وأعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين يعتزمون انتخاب بايدن، فيما سينال ترامب تأييد 40 في المئة فقط، وقال ثلاثة في المائة إنهم سيصوتون لمرشح آخر. وقال 5 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم بعد في وقت لا تفصلهم فيه سوى أقل من شهرين عن الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن عدد الناخبين، الذين لم يؤيدوا مرشحاً من أحد الحزبين الرئيسيين حتى الآن، أقل من نصف نظيره العام 2016.

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