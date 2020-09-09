الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ190 ألف وفاة جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 06:00 مساء
فحص «كورونا» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة في 24 يوليو 2020. (أ ف ب)

تخطت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 190 ألفًا الأربعاء، إلى جانب ارتفاع في الحالات الجديدة في الغرب الأوسط الأميركي مع ظهور ولايات مثل آيوا وساوث داكوتا كنقاط ساخنة جديدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعد ولاية أيوا حاليا إحدى أعلى معدلات الإصابة في البلاد، حيث سجلت 15% من الاختبارات الأسبوع الماضي نتيجة إيجابية. وحسب تحليل لـ«رويترز»، فإن معدل الاختبار الإيجابي لولاية ساوث داكوتا القريبة يبلغ 19%، وداكوتا الشمالية 18%.

ويرتبط الارتفاع المفاجئ في ولايتي آيوا وساوث داكوتا بإعادة افتتاح الكليات في ولاية أيوا وسباق الدراجات النارية السنوي الشهر الماضي في ستورجيس بولاية ساوث داكوتا. وتراجعت الإصابات بفيروس «كورونا» لمدة سبعة أسابيع متتالية في الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل الوفيات نحو 6100 في الأسبوع جراء «كوفيد-19» في الشهر الماضي.

عدد القتلى في الولايات المتحدة الأعلى
وتمثل الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة الأعلى في العالم مع أكثر من 6.3 مليون حالة، تليها الهند بـ4.4 مليون حالة والبرازيل بـ4.2 مليون. كما أن عدد القتلى في الولايات المتحدة هو الأعلى في العالم.

كانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد توقعت الشهر الماضي أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة سيصل إلى 200 ألف إلى 211 ألفا بحلول 26 سبتمبر. توقع المعهد الصحي بجامعة واشنطن الأسبوع الماضي أن تصل الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس «كورونا» إلى 410 آلاف بحلول نهاية العام.

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