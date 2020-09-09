تدمير ألفي منزل و60 جسرا نتيجة إعصار عنيف في كوريا الشمالية

مسؤولون في كوريا الشمالية يتفقدون مناطق تضررت من الإعصار مايسك، 6 سبتمبر 2020 (فرانس برس)