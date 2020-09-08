مئات المهاجرين يطالبون بحريتهم فى مخيم بجزيرة جران كناريا الإسبانية

مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مخيم على رصيف ميناء بجزيرة جران كناريا الإسبانية. (رويترز)

طالبت مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مخيم على رصيف ميناء بجزيرة جران كناريا الإسبانية، بالحرية، مرددين هتافات «الحرية»، الثلاثاء، وهم يحاولون فتح سياج وضعته الشرطة حولهم، فيما جلب خفر السواحل مزيدا من المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قوارب في مياه الأطلسي.

وعلى الرغم من تراجع الهجرة بطريق البحر إلى إسبانيا بنحو 19% هذا العام، ازداد عدد الواصلين إلى جزر الكناري بنسبة 573% إلى 3933 مهاجرا، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، وفق «رويترز».

قالت ناطقة باسم خفر السواحل إن 81 رجلا من شمال أفريقيا تم إنقاذهم من ثلاثة قوارب صغيرة ونقلهم إلى ميناء أرجينيجين في جران كناريا، بينما وصل 29 آخرون إلى الجزيرة وحدهم بقارب. وقال ناطق باسم الصليب الأحمر الإسباني إن هناك زورقا آخر وصل وعلى متنه نحو عشرة مهاجرين.