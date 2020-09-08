سلسلة حرائق تجتاح غابات سورية.. وجهود لإخمادها «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 05:56 مساء
لقطة مثبتة من فيديو لحرائق الغابات في سورية. (الإنترنت)

تشهد المناطق الغربية من سورية حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، أسهم في انتشار الحرائق بسرعة.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت، السبت، في غابات صلنفة في اللاذقية، التي امتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديدا إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية. وتسببت الحرائق في أضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.

وقالت مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنمية الغاب، وفاء وسوف، إن الحريق اندلع في غابات صلنفة بمحافظة اللاذقية، وانتشر بسبب تذبذب وشدة الرياح باتجاه الجهة الشرقية. بالقرب من طريق عين جورين. وأضافت وسوف أن فرق إطفاء الهيئة والدفاع المدني مدعومين بعربات الإطفاء وفرق الإطفاء من محافظة اللاذقية لا يزالون يعملون جاهدين للسيطرة على الحريق منذ السبت.

وأدت التضاريس الوعرة والانحدار الشديد للمنطقة إلى جانب الموارد المحدودة ودرجات الحرارة المرتفعة إلى إعاقة جهود مكافحة الحرائق.

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