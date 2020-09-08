تبادل الاتهامات بإطلاق نار على الحدود بين الهند والصين

قوات حدودية هندية مرابطة على الحدود مع الصين. (الإنترنت)

تبادلت الهند والصين اتهامات، الثلاثاء، بشأن تنفيذ تحرّكات استفزازية وإطلاق نار على الحدود المتنازع عليها في جبال الهملايا.

يأتي ذلك في ظلّ توتر متفاقم بين الجانبين، بعد مقتل 20 جنديا هنديا في منطقة لاداخ الحدودية المتنازع عليها، في 15 يونيو الماضي، خلال صدام مع قوات صينية، استُخدمت فيه العصي والحجارة والأيدي، حسب «رويترز».

استفزاز عسكري

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، أن جنودها اتخذوا «إجراءات مضادة»، بعدما فتح جنود هنود النار في لاداخ. واتهمت نيودلهي بممارسة «استفزاز عسكري» الإثنين، بعدما عبر جنودها خط المراقبة الفعلية في لاداخ، و«أطلقوا النار».

الهند والصين تتفقان على «فض الاشتباك» في سهل متنازع عليه

إطلاق نار في مناوشات حدودية بين الهند والصين

وقال ناطق باسم الجيش الصيني: «نطلب من الجانب الهندي التوقف عن الأعمال الخطرة فورا، والتحقيق بدقة ومعاقبة الأفراد الذين أطلقوا أعيرة نارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».

في المقابل، أعلن الجيش الهندي أن جنودا صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندي في لاداخ، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء عندما تصدّت لهم القوات الهندية.

انتهاك الاتفاقية

وأضاف الجيش الهندي في بيان: «الجيش الصيني هو الذي ينتهك الاتفاقات بشكل سافر، وينفذ مناورات عدوانية، فيما يستمرّ التواصل على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي» بين بكين ونيودلهي، وفق «رويترز». وتابع: «على رغم الاستفزاز الخطر، تحلّت قواتنا بضبط النفس وتصرّفت بطريقة ناضجة ومسؤولة».

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الجانبان إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها، علما بأنهما يلتزمان بروتوكولا قديما لتجنّب استخدام الأسلحة النارية، لا سيّما أن الحدود ليست مرسّمة، كما أن تضاريسها المرتفعة تكون غالبا مضلّلة. ويحدد البروتوكول إجراءات سلمية لفض الاشتباك، إذا ضلّت الدوريات طريقها إلى مناطق يعتقد الطرف الآخر بأنها أراضيه.

قواعد الاشتباك

لكن الجيش الهندي أعلن أنه عدّل قواعد الاشتباك الخاصة به، بما يمكّن جنوده من حمل السلاح. كذلك عزّز الطرفان مواقعهما بعشرات الآلاف من الجنود، في المنطقة التي تقع على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر.

وأعلن وزير هندي قبل أيام أن بلاده أبلغت الصين بمزاعم أن جيشها خطف خمسة رجال هنود، قرب الحدود المتنازع عليها. وخاضت بكين ونيودلهي حربا حدودية في العام 1962، ولكن لم يُسجّل إطلاق نار في المنطقة منذ العام 1975، عندما قُتل أربعة جنود هنود في مكمن.