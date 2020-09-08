روسيا تسجل 122 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»

جندي روسي يرتدي كمامة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5099 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، ونقلت وسائل إعلام روسية عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» أنه جرى تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا».

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 17 ألفًا و993 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليونًا و35 ألف حالة، وتعافى 6772 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 850049 شخصًا.

ووفقًا للبيانات التي تجمعها جامعة «جونز هوبكنز»، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

من جانبه قال البروفيسور ألكسندر بوتينكو، رئيس قسم البحوث الكيميائية في مركز «غاماليا» سيكون اللقاح الروسي المضاد لفيروس «كورونا المستجد» «سبوتنيك-V» من فئتين، إحداهما مخصصة للأطفال، وأخرى للبالغين.

وقال البروفيسور ألكسندر بوتينكو، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»: «سيجري إنتاج فئتين من اللقاح على أساس لقاح «سبوتنيك-V»، وسيحصل ذلك على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الاختبار الجماعي على المتطوعين. أما الآن فيجب اختبار الصيغة الأساسية للقاح على أكبر عدد ممكن من المتطوعين»، وفق «روسيا اليوم»، الثلاثاء.

وأوضح بوتينكو: «يجب أن يختبَر اللقاح على مجموعات كبيرة من الناس من مختلف الأعمار والجنس؛ لأن هذا الاختبار هو دراسة شاملة، وبعدها سيوضع مخطط للتطعيم يشمل الجزء الأكبر من السكان. ويجب تحديد جميع خيارات الاستخدام الممكنة».

وأضاف: «يخضع للتطعيم الاختباري فقط الأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة. ولكن المنتج النهائي يجب أن يكون مناسبًا للأطفال أيضًا. لذلك فمن المنتظر بعد هذا الاختبار ظهور فئة جديدة من اللقاح للأطفال». بحسب بوتينكو.

وأشار رئيس قسم البحوث الكيميائية في مركز «غاماليا» إلى أن اللقاح يتكون من فئتين: للبالغين والأطفال. وسيكون مفعول اللقاح المخصص للأطفال أخف، وبالتالي تكون آثاره الجانبية أقل. كما أن كتلة جسم الأطفال أقل من كتلة جسم البالغين، لذلك يحتاجون إلى جرعة أصغر من اللقاح.