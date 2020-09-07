اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 07:57 مساء
عيمة الاحتجاجات البارزة في البلاد ماريا كوليسنيكوفا. (الإنترنت)

نقلت بوابة «وت.باي» الإعلامية في روسيا البيضاء (بيلاروسيا) عن شاهد قوله إن ملثمين مجهولين اعتقلوا زعيمة الاحتجاجات البارزة في البلاد ماريا كوليسنيكوفا في وسط العاصمة مينسك صباح الاثنين ونقلوها في حافلة صغيرة.

ولعبت كوليسنيكوفا، وهي عضوة في مجلس تنسيق المعارضة ومن أشد منتقدي رئيس البلاد إلكسندر لوكاشينكو، دورا رئيسيا خلال أسابيع من الاحتجاجات واسعة النطاق والإضرابات التي نفذها المحتجون ممن يتهمون لوكاشينكو بتزوير نتيجة الانتخابات لإعادة انتخابه، بحسب «رويترز».

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وينفي لوكاشينكو هذه الادعاءات ويتهم قوى خارجية بمحاولة الإطاحة به من خلال ثورة. وكان ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي  قالوا لـ«رويترز» إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات اقتصادية على 31 من كبار المسؤولين في روسيا البيضاء، ومن بينهم وزير الداخلية، في وقت لاحق هذا الشهر بسبب الانتخابات والحملة القمعية التي تلتها.

وتظاهر عشرات الآلاف يوم الأحد في جميع أنحاء البلاد مطالبين لوكاشينكو بالتنحي، واعتقلت قوات الأمن 633 متظاهرا، حسبما ذكرت السلطات في روسيا البيضاء.

وقال حلفاء كوليسنيكوفا إنهم يتحققون من التقرير الذي يتحدث عن اعتقالها، وإنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أعضاء آخرين في فريقها أيضا ويشعرون بقلق على سلامتهم. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن شرطة مينسك قولها إنها لم تعتقل كوليسنيكوفا.

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