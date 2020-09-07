مستشفى بألمانيا: المعارض الروسي نافالني خرج من الغيبوبة واستعاد الوعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 05:20 مساء
المعارض الروسي أليكسي نافالني يلقي خطابا خلال تظاهرة في موسكو في 29 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

قال مستشفى شاريتيه ببرلين في بيان الإثنين إن المعارض الروسي أليكسي نافالني خرج من غيبوبة طبية ويستجيب للكلام.

وأضاف المستشفى، الذي يعالج نافالني منذ نقله جوا إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإعياء على متن رحلة داخلية روسية الشهر الماضي، أنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه، بحسب «رويترز».

واشنطن وباريس تستنكران «الاستخدام المثير للصدمة» لمادة «نوفيتشوك» ضد نافالني
ميركل: روسيا وحدها «يمكنها وعليها» أن تردّ على الأسئلة بشأن تسميم المعارض نافالني

وأردف في بيان مقتضب «لا يزال من المبكر تقييم الآثار المحتملة على المدى البعيد لإصابته الحادة بالتسمم».

مادة نوفيتشوك القاتلة
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين خلصت إلى أن نافالني تعرض للتسمم بغاز الأعصاب، نوفيتشوك، وهي ذات المادة التي قالت بريطانيا إنها استخدمت في تسميم جاسوس روسي مزدوج وابنته في هجوم بأراضيها العام 2018. وتقول موسكو إنها لا ترى دليلا على تعرض نافالني لتسمم.

وتثير الواقعة شكوكا بشأن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 بين ألمانيا وروسيا، إذ يطالب عدد متزايد من الساسة بسحب الدعم للمشروع ما لم تساعد روسيا في توضيح ملابسات تسميم نافالني.

وقال ناطق باسم ميركل يوم الاثنين إنها لا تستبعد فرض عقوبات على خط الأنابيب ردا على واقعة التسميم. ومادة نوفيتشوك القاتلة هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفياتي في السبعينات والثمانينات.

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