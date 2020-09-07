مقتل عناصر من القوات الخاصة الصومالية وإصابة ضابط أميركي في انفجار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 04:22 مساء
انفجار سيارة في العصامة الصومالية. (أرشفيية: الإنترنت)

 ذكر مسؤول بحكومة ولاية أرض جوبا في الصومال أن ثلاثة جنود من القوات الخاصة الصومالية قتلوا، وأصيب ضابط أميركي بجروح خطيرة في انفجار سيارة ملغومة الإثنين خارج قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

وأعلنت حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أن عدد القتلى بلغ 20. وأصيب جندي صومالي آخر في الهجوم الذي وقع في قرية جناي عبدالله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا، بحسب «رويترز».

 قوات دنب
وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية «قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران. أصيب ضابط أميركي بجروح خطيرة». وذكر في وقت لاحق أن أحد الجنديين المصابين من القوات الخاصة توفى متأثرا بجروحه. وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة. وقالت حركة الشباب إنها قتلت عسكريين أميركيين.

وقال عبدالعزيز أبومصعب، الناطق العسكري باسم الحركة، في بيان «نفذنا هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة على قوات أميركية وعلى القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم (دنب) في قرية جناي عبدالله. قتلنا أربعة ضباط أميركيين و16 من أفراد القوات الصومالية كانوا يدربونهم».

وتابع «وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة 12 جنديا صوماليا وتدمير ثلاث مركبات عسكرية أميركية مدرعة». وعادة ما تقدم الحكومة وحركة الشباب أعدادا مختلفة للضحايا.

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