أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 09:28 صباحا
الأميركي جاكوب بليك، الذي أصابه ضابط شرطة أبيض بالرصاص متحدثا في مقطع فيديو مصور. (الإنترنت)

تحدث الأميركي الأسود جاكوب بليك، الذي أصابه ضابط شرطة أبيض بالرصاص في ظهره بولاية ويسكونسن الشهر الماضي، علنًا للمرة الأولى من غرفته بأحد المستشفيات، وذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن احتجاجات ضد التمييز العنصري وممارسات الشرطة.

وفي مقطع فيديو بث على موقع «تويتر»، قال «بليك» إنه يعاني ألمًا دائمًّا منذ إصابته بالرصاص التي أسفرت عن شلل نصفه السفلي. وفق وكالة «رويترز». وقال «بليك» في المقطع المصور الذي نشره محاميه بن كرامب في وقت متأخر السبت: «لدي دبابيس (قطب الجروح) في ظهري وفي معدتي...هذا يؤلمني في التنفس وفي النوم وفي الحركة من جانب إلى آخر، وفي الأكل».

وأجج الحادث، الذي وقع يوم 23 أغسطس، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي اجتاحت الولايات المتحدة عقب وفاة أميركي أسود آخر هو جورج فلوريد في مايو بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مدينة منييابوليس.

وفي مدينة روتشستر بولاية نيويورك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق زهاء ألفي محتج في رابع ليلة من الاضطرابات المرتبطة بوفاة الأميركي الأسود دانيال برود عقب مواجهة مع الشرطة في مارس.

 

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