إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحياد في الخلاف بين أنقرة وأثينا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 08:33 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأحد، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه شرق البحر المتوسط «سيكون اختبارًا لصدق التكتل»، داعيًا الاتحاد إلى اتخاذ موقف محايد في الخلاف بين أنقرة وأثينا.

ونقل مكتب إردوغان عنه قوله إن التصريحات الاستفزازية والخطوات التي يتخذها الساسة الأوروبيون في القضايا الإقليمية لن تساعد على التوصل لحل، حسب وكالة «رويترز».

ويدور خلاف بين تركيا واليونان، عضوي حلف شمال الأطلسي، بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، ومدى الجرف القاري لكل منهما.

إردوغان يدعو الاتحاد إلى التصرف بإنصاف
ودعا الرئيس التركي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التصرف بمسؤولية، والتحلي بالإنصاف والحيادية والموضوعية في كل القضايا الإقليمية، لا سيما شرق المتوسط.

وقال ميشيل، الجمعة، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارًا بشأن نهج «العصا والجزرة» مع تركيا، عندما يلتقون يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، مقترحًا عقد مؤتمر لتخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط.

اقرأ أيضًا: مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو إردوغان إلى مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب عن الغاز والنفط في مياه متنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي بعد اتفاق بحري بين اليونان ومصر، وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، بأن اليونان وتركيا اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي أي اشتباكات عارضة في المنطقة.

لكن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد أن بلاده ستبدأ محادثات مع أنقرة لتسوية مطالب السيادة المتعارضة على الحدود البحرية في شرق المتوسط بمجرد توقف «الاستفزازات» التركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين