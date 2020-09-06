مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو إردوغان إلى مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 09:13 مساء
سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول، أغسطس . (أ ف ب)

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بشأن الوضع في شرق المتوسط، وفقا لمصدر في المجلس.

وقال المصدر للصحفيين، الأحد، إن «رئيس المجلس الأوروبي تباحث مع الرئيس إردوغان على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط»، وفق «روسيا اليوم».

اليونان: لا محادثات مقررة مع تركيا بشأن التوترات في المتوسط
بيان من حلف شمال الأطلسي حول خلافات تركيا واليونان شرق المتوسط

وأضاف أن ميشيل «دعا أيضا إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط، من أجل البحث عن حلول سلمية ومتفق عليها».

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلا عن الأمن واحتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين
ليبيا
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين