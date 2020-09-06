مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو إردوغان إلى مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط

سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول، أغسطس . (أ ف ب)

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بشأن الوضع في شرق المتوسط، وفقا لمصدر في المجلس.

وقال المصدر للصحفيين، الأحد، إن «رئيس المجلس الأوروبي تباحث مع الرئيس إردوغان على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط»، وفق «روسيا اليوم».

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وأضاف أن ميشيل «دعا أيضا إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط، من أجل البحث عن حلول سلمية ومتفق عليها».

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلا عن الأمن واحتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.