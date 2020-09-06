لودريان: فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي

وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الأحد، إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في مالي التي قُتل فيها جنديان فرنسيان أخيرا.

وقال لو دريان لراديو فرانس انتير «لا مجال للتخلي عن اليقظة... نحقق تقدما في مالي حيث نقاتل لضمان أمننا وأمن الدول الأخرى»، بحسب «رويترز».

وقُتل الجنديان الفرنسيان وأصيب ثالث بجراح خطيرة أمس السبت عندما دمرت عبوة ناسفة بدائية الصنع عربتهم المدرعة. ويعمل الجنود الثلاثة ضمن عملية عسكرية تشنها فرنسا ضد مقاتلين إسلاميين في مالي.

وتخشى الدول الكبرى من أن تؤدي إطاحة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في انقلاب عسكري يوم 18 أغسطس إلى مزيد من عدم الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وتقويض القتال ضد المتمردين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و«داعش» في منطقة الساحل الأوسع نطاقا.