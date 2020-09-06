إعصار قوي يضرب اليابان مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة

الأمواج تضرب الساحل مع اقتراب الإعصار «هايشن» من ماكورازاكي في اليابان. (الإنترنت)

ضرب إعصار قوي جنوب اليابان، اليوم الأحد، فيما حذر مسؤولون من هطول قياسي للأمطار وهبوب رياح قوية بما يكفي لاقتلاع أعمدة شبكة الكهرباء وقلب المركبات.

ودفع الإعصار «هايشن» الذي تم تصنيفه على أنه «كبير وقوي للغاية» السلطات للدعوة إلى إجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص يقطنون المنطقة، خصوصا أولئك في كيوشو «وهي بين جزر اليابان الرئيسية»، والتي يتوقع أن يصل إليها الإعصار خلال الليل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتراجعت شدة العاصفة بعض الشيء إذ تحرّكت غربا بعيدا عن البر الرئيسي، بينما أفادت هيئة الأرصاد اليابانية أنها لن تصدر على الأرجح أعلى مستويات التحذير.

انزلاقات أرضية وفيضان

وقال مدير القسم المسؤول عن التوقعات في الهيئة يوشيهيسا ناكاموتو خلال مؤتمر صحفي متلفز: «يتوقع أن تهطل كميات قياسية من الأمطار في المناطق التي سيقترب منها الإعصار. قد يتسبب ذلك بانزلاقات أرضية أو بفيضان الأنهار الكبيرة». وأضاف أن ارتفاع مستوى المد قد يتسبب بفيضانات واسعة في المناطق المنخفضة، خصوصا في محيط مصبات الأنهار.

ومرت العاصفة فوق جزر صغيرة قرب كيوشو بعد ظهر الأحد، إذ أظهرت تسجيلات مصورة الرياح العاتية تحني الأشجار بينما هطلت الأمطار بغزارة؛ بينما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى اجتماع طارئ للحكومة لتنسيق استجابتها للعاصفة وحذر من فيضانات وانزلاقات أرضية.

وقال: «يجب توخي أعلى درجات الحذر جراء إمكان هبوب رياح عاتية وأمواج عالية وارتفاع مستوى المد»، مضيفا: «أدعو الشعب الياباني، خصوصا أولئك الذين يعيشون في مناطق معرّضة بشكل كبير لخطر فيضان الأنهار أو ارتفاع مستوى المد بالاطلاع بشكل متواصل على المعلومات الواردة والتحرّك فورا لضمان سلامتهم».

الإعصار سيصل كوريا الجنوبية؟

وفي وقت مبكر من صباح اليوم كان الإعصار على بعد نحو 110 كيلومترات جنوب إلى جنوب غرب جزيرة ياكوشيما، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 216 كلم في الساعة، تعد كافية لقلب المركبات وتحطيم أعمدة شبكة الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتجه نحو الشمال وشمال غرب البلاد، ويمر قبالة ساحل كيوشو الغربي من الليل وحتى وقت مبكر من غد الإثنين قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية، حسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأصدرت السلطات توجيهات للسكان في أنحاء جزيرة كيوشو الجنوبية البالغ عددهم نحو 2.5 مليون نسمة بإخلاء منازلهم، خصوصا في كاغوشيما ومدينة ميازاكي القريبة.

وشملت أوامر الإخلاء غير الإلزامية في أنحاء البلاد نحو 3.5 مليون شخص. وأوامر الإخلاء في اليابان غير إلزامية رغم أن السلطات تحض السكان بشدة على اتباعها.