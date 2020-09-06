غرق 4 مراكب خلال تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 11:11 صباحا
قوارب مشاركة في تظاهرة مؤيدة لترامب في تكساس، 5 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت السلطات الأميركيّة أن مجموعة قوارب كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس، أمس السبت، دعمًا للحملة الانتخابيّة للرئيس دونالد ترامب، واجهت عددًا من الصعوبات، تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرّب المياه إلى عدد آخر.

وأضافت الشرطة التي أرسلت مروحيات لإغاثة الغرقى أنه لم تُسجَّل أية إصابات، حسبما ذكر موقع «يورو نيوز»، اليوم الأحد.

وقال مكتب رئيس مقاطعة تريفيس «شمال غرب أوستن»، في تغريدة على «تويتر»، إنه «استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض (المائي) المؤيّد لترامب في بحيرة تريفيس»، مشيرا إلى «غرق قوارب عدة».

وقالت كريستين دارك، الناطقة باسم مكتب رئيس المقاطعة، إنه لا دليل على أن ما حدث مُفتعَل. وأضافت أنّ بعض القوارب تسرّبت إليه المياه، وأن عددا آخر تعطّل، في حين جنحت قوارب أخرى. «وكان الوضع مزيجًا من كل شيء».

وأظهرت صور نُشرت على «تويتر»، قوارب ترفع أعلامًا تدعم حملة ترامب، تُبحر وسط أمواج ناجمة على الأرجح عن تحرّك عدد كبير من القوارب قرب بعضها البعض في الوقت نفسه.

وأوضحت دارك أنه كان هناك عدد استثنائي من القوارب في البحيرة، لافتة إلى أن السلطات ما زالت بصدد إحصاء عدد القوارب التي غرقت وعدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وأشارت إلى أن أكثر من 2500 شخص قالوا إنهم شاركوا في التظاهرة المائيّة. 

قوارب مشاركة في تظاهرة مؤيدة لترامب في تكساس، 5 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
قوارب مشاركة في تظاهرة مؤيدة لترامب في تكساس، 5 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
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