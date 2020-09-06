سقوط مصابين في عملية طعن في برمنغهام البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 10:15 صباحا
عناصر من الشرطة البريطانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة بمدينة برمنغهام البريطانية إصابة عدد من الأشخاص في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة «ويست ميدلاندز» في بيان: «يمكننا أن نؤكد أنه في نحو الساعة 00:30 من صباح اليوم، تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. وجرى الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة»، وفق «روسيا اليوم».

وأضافت أنها على علم بعدد من الجرحى، «لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة جراحهم الآن».

وأغلقت الشرطة بعض الشوارع في برمنغهام بسبب حوادث الطعن، ولم تحدد ما إذا كانت هذه الحوادث إجرامية أم ذات طابع إرهابي، وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

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