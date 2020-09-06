تشكيل هيئة محلفين في نيويورك للتحقيق في وفاة دانيال برود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 08:26 صباحا
مئات المتظاهرين في نيويورك خلال مسيرة ضد العنصرية، 7 يونيو 2020. (فرانس برس)

بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك الأميركية ليتيشا جيمس تشكيل هيئة محلفين كبرى يوم السبت للتحقيق في قضية دانيال برود، وهو رجل أسود توفي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جيمس القول: «عانت عائلة برود وسكان روتشستر من ألم وحزن شديدين. سيتحرك مكتبي على الفور لتشكيل هيئة محلفين كبرى في إطار تحقيقنا الشامل في هذه المسألة».

واندلعت احتجاجات في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس. وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيلولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس «كورونا»، وهو يجثو عاريا ومكبلا في قارعة الطريق.

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وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود في الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا: «ارفعوا هذا.. عن وجهي!» و«أنتم تقتلونني!»، في إشارة إلى غطاء الرأس، بينما أمكن سماع الضباط يقولون: «اهدأ» و«توقف عن البصق». وتوفي الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى.

وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة. وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الرجل قُتل نتيجة «مضاعفات اختناقه وهو مقيد» مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.

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