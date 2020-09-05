تظاهرات أمام منزل نتانياهو لمطالبته بالاستقالة للأسبوع الحادي عشر (فيديو)

متظاهرون يضعون أقنعة قرب إقامة نتانياهو في القدس، 25 يوليو 2020 (أ ف ب)

تظاهر عشرات من المحتجين الإسرائيليين، السبت، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه.

وقال موقع «والا» الإسرائيلي، إن «الاحتجاجات تستمر للأسبوع الحادي عشر ضد الفساد ورئيس الوزراء، حيث بدأ المتظاهرون في القدس بمسيرة دون موافقة الشرطة باتجاه منزل نتانياهو»، وفق «روسيا اليوم».

وقالت جريدة «هآرتس» إن تظاهرة انطلقت من جسر «سترينغ» في القدس باتجاه التجمع أمام مقر الإقامة الرسمي لنتايناهو، إضافة إلى تظاهرات نُظِّمت عند التقاطعات وعلى الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام منزل نتانياهو الخاص في قيسارية.

ولفتت الجريدة إلى أن المظاهرات شهدت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية التي تحاول تفريقهم، حيث تم اعتقال 13 ناشطًا من المناهضين للحكومة ليلة الجمعة بعد محاولتهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة في شارع بلفور، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 9 منهم وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.