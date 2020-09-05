بايدن يضم منافسه السابق ومسؤولين في إدارة أوباما إلى فريقه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 10:32 مساء
جو بايدن خلال خطاب بويلمنغتون، ديلاوير في 28 يوليو 2020. (أ ف ب)

ضم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية بيت بوتجيج، ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع، اليوم السبت.

وعين بايدن بوتجيج، الذي خدم في الجيش لفترة طويلة وكان رئيس البلدية في ساوث بند بولاية إنديانا، في الهيئة الاستشارية، بجانب سالي ييتس نائبة وزير العدل السابقة، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما، التي كان اسمها مدرجًا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن، بحسب «رويترز».

«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
بايدن يراهن على كسب أصوات الجمهوريين المناهضين لترامب

وقال تيد كوفمان الذي يقود الفريق: «نعد لهذا الانتقال في ظل أزمة صحية عالمية واقتصاد يعاني. إنه انتقال لم يسبق له مثيل وسيساعد هذا الفريق جو بايدن على التصدي للتحديات الملحة التي يواجهها بلدنا من اليوم الأول».

وأضاف أن خبرة أعضاء الهيئة الاستشارية ستساعد بايدن على إدارة أزمة الجائحة التي لا تزال تعصف بالولايات المتحدة، وكذلك الركود الاقتصادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: أجهزة استشعار ترصد وجود نبض وأنفاس وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت
عربى
«يونيسف»: سنقود عمليات شراء وتوريد لقاحات «كوفيد-19» لضمان حصول جميع البلدان ...
دولى
منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعر مقابل التواصل.. مشكلة الكمامات الشفافة