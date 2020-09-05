التلفزيون الرسمي الكويتي يعلن تحسن صحة أمير البلاد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي تحسن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستقرار حالتة إلى حد كبير، بحسب «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، للتلفزيون الرسمي، أن «آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير البلاد، الحمد لله صحته مستقرة، وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت».

والإثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المجلس، في تغريدة على «تويتر»، إن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

وفي 10 أغسطس الماضي، طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، وقال إن «صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله».

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عامًا) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك لاستكمال العلاج.