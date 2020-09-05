كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به

كامالا هاريس خلال اجتماع بمجلس الشيوخ. 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

قالت نائبة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، إنها لن تصدق حديث الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأي لقاح محتمل لفيروس «كورونا».

وقالت هاريس إن ترامب دأب على قمع آراء الخبراء فيما يتعلق بجائحة «كورونا»، وإنها قلقة من أن هذا قد يحدث مجددًا في حال وجود لقاح محتمل، وأضافت هاريس: «لن أثق في دونالد ترامب» مضيفة أنها لن تقتنع بكفاءة أي لقاح إلا إذا شهد له شخص آخر موثوق به، محتمل، بحسب «فرانس برس».

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وأضافت: «لن أكتفي بتصديق حديثه (ترامب)». وأظهر إحصاء «رويترز» أن ما لا يقل عن 6.2 مليون شخص أُصيبوا بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأن الوباء أودى بحياة 187833 شخصًا في البلاد.

وفي ظل مراقبة حثيثة لتعامل الحكومة مع أسوأ تفشٍ للمرض على مستوى العالم، ألمح ترامب إلى إمكانية التوصل إلى لقاح قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

لكن ترامب له تاريخ من الاستهانة بالنصائح العلمية، وبعض الخبراء يشككون في إمكانية استكمال التجارب على اللقاح بحلول أواخر العام الحالي أو حتى مطلع العام المقبل، إذ يتعين دراسة الآثار الجانبية المحتملة له على عدد كبير من الناس قبل الحكم عليه.

وقالت هاريس لقناة «سي إن إن» إن ترامب قد يغتنم أي لقاح لتحسين صورته بغض النظر عما خضع له هذا اللقاح من تجارب. وأضافت: «إنه يتطلع إلى انتخابات ستجرى خلال أقل من 60 يومًا ويغتنم ما يقدر عليه للظهور في صورة الزعيم في هذا الصدد وهو ما يخالف الحقيقة».

ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعقيب. وقالت قناة«(سي إن إن» إنها ستبث المقابلة مع هاريس بالكامل، غدًا الأحد.