الجيش المالي يقتل 20 مسلحا في عملية عسكرية قرب الحدود الموريتانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 08:17 مساء
قوات تابعة للجيش المالي. (الإنترنت)

قال الجيش المالي، السبت، إنه قتل أكثر من 20 مسلحًا في منطقة غيري قرب الحدود مع موريتانيا.

وذكر بيان للجيش: «قتلت القوات المسلحة أكثر من 20 إرهابيًّا في هجوم بمنطقة غيري»، بحسب «روسيا اليوم»

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وشهدت المنطقة ذاتها قبل يومين مقتل 10 جنود ماليين في انفجار عبوة ناسفة بقافلة عسكرية بين بلدتي نارا وغيري، وهو أعنف هجوم منذ إجبار رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا على ترك السلطة في 18 أغسطس الماضي. كما أن انفجار لغم في 22 من أغسطس الماضي، أودى بحياة 4 جنود.

ويعاني الجيش المالي هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين»، الذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ العام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، وأخيرًا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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