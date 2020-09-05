الشرطة البريطانية تحقق في العثور على «مادة مريبة» بحافلة بمانشستر

ضابطا شرطة يسيران إلى قرب حافلة عثر بداخلها على مادة مريبة في مانشستر. (رويترز)

قالت الشرطة في مانشستر، شمال غرب إنجلترا، السبت، إنها تحقق في بلاغات بشأن العثور على مادة «مريبة» داخل حافلة في محطة حافلات «مانشستر بيكاديلي».

وأوضحت شرطة مانشستر، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن أفرادها وصلوا للموقع في الوقت الذي أُغلقت فيه عدة طرق في المدينة، بحسب «رويترز».

وأضافت السلطات أنه تم إخلاء الحافلة في إطار إجراء احترازي، فيما جرى فرض طوق أمني، وقال شاهد عيان، إن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.

في غضون ذلك، لم تشر السلطات إلى طبيعة المادة التي جرى العثور عليها، وما إذا كانت مستخدمة لأجل القيام بأي اعتداء محتمل في وسيلة النقل، لكن جريدة «ميرور» البريطانية، أشارت إلى أن ضباطًا مختصين في القنابل داخل جهاز الشرطة البريطانية حضروا إلى المكان بعد العثور على المادة المريبة.