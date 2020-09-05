الانتخابات الأميركية تطلق رسميا فى كارولينا عبر «الاقتراع بالبريد»

صورة مركبة لمرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب (يمين)، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن. (الإنترنت)

انطلقت الانتخابات الأميركية رسميا، السبت، مع بدء عمليات الاقتراع بالبريد فى ولاية كارولينا الشمالية، حيث يختار الأميركيون بين الرئيس الحالى ومرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات المقررة فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وستبدأ كارولاينا الشمالية في إرسال أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع بريدية، لتلبية الطلب الكبير على ذلك، وستتبعها في الأسابيع المقبلة ولايات أخرى مهمة مثل ويسكونسن، التي زارها المرشحان مؤخرا، وفق وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

آلية الاقتراع بالبريد

وتثير مسألة آلية الاقتراع بالبريد الانقسامات بشكل متزايد فى الولايات الأميركية، حيث يشكك الرئيس ترامب فى نزاهة تلك الآلية، بينما اعتبر بايدن أن منافسه غير مؤهل للمنصب.

وتؤدى مخاوف تفشى فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب على عملية الاقتراع بالبريد، حيث يحاول ملايين الناخبين تجنب مراكز التصويت فى الولايات الأمريكية التى تواجه أزمة صحية بسبب الفيروس التاجى الذى أودى بحياة 187 ألف أميركى.

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وبحسب استطلاع للرأى أجرته صحيفة «يو إس إيه توداى» وجامعة «سافولك»، فإن 56% من الناخبين الجمهوريين المستطلعين سيتوجهون بأنفسهم إلى مراكز الاقتراع، مقارنة مع 26% من الناخبين الديمقراطيين يعتزمون القيام التصويت بأنفسهم فى مراكز الاقتراع بالمثل.

وواحد من بين أربعة ناخبين لبايدن قالوا إنهم في حال خسارة مرشحهم في انتخابات نوفمبر، فإنهم لن يكونوا على استعداد للقبول بفوز ترمب باعتبار أنه «فوز عادل». وعبر واحد من بين خمسة ناخبين لترمب عن رأي مماثل.

وخلال حملته التي سعى فيها للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، زرع ترمب بذور الشك في صفوف قاعدته إزاء شرعية انتخابات تتضمن عددا كبيرا من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وترمب نفسه، الذي يصوت بالبريد في ولاية فلوريدا المسجل فيها، قال مرارا ومن دون تقديم أدلة إن الاقتراع بالبريد يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع.

حتى أنه اقترح على أنصاره أن يحاولوا الاقتراع مرتين ليختبروا الآلية، ما عرضه للتقريع على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ديمقراطيين.

احتدام الحملة الانتخابية

واحتدمت الحملة الانتخابية الخميس مع تقرير في مجلة ذي أتلانتيك ذكر، نقلا عن أربعة مصادر لم تسمها وقالوا إنهم على اطلاع مباشر بالمحادثات، أن ترمب أشار إلى جنود المارينز الأميركيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى ومدفونين في مقبرة في فرنسا على أنهم «فاشلون» و«حمقى» لأنهم قتلوا في المعارك.

وخلال زيارته إلى فرنسا في نوفمبر بمناسبة مئوية الحرب العالمية الأولى لم يتوجه ترمب إلى المقبرة الأميركية في أيسن مارن قرب باريس، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته، كما أعلن رسميا.

وسارع ترمب إلى الرد بوابل من التغريدات للدفاع عن نفسه. وكتب «ذي أتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام». وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه بـ«المشين» خلال تصريحات لصحافيين البيت الأبيض.

هجوم معاكس

وشن أنصار ترمب هجوما معاكسا وأغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي بصور للرئيس برفقة جنود أميركيين، لكن آخرين سارعوا لنشر تصريحات من حملة 2016. عندما سخر من السيناتور الراحل جون ماكين الذي كان أسير حرب لسنوات في فيتنام.

وأثار تقرير المجلة غضب بايدن كما بدا في الحملة الانتخابية. وقال بايدن تعليقا على المقالة «أعتقد أن الأمر مثير للاشمئزاز، مؤسف، إنه مخالف تماما للمفاهيم الأميركية» مضيفا أنه يعتقد أن التصريحات نقلت بدقة. وأضاف «من يظن نفسه؟».

وانتقل بايدن للحديث عن ابنه بو، الذي خدم في الجيش الأميركي قبل أن يصبح لاحقا مدعيا عاما لديلاوير وتوفي بالسرطان عام 2015.