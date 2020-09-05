إقليم كتالونيا الإسباني يطلق خطة تجريبية لإدخال مادة الديانة الإسلامية في المناهج الدراسية

قسم في إحدى مدارس مدينة برشلونة. (الإنترنت)

قرر إقليم كتالونيا في إسبانيا البدء هذا العام، مع حلول الموسم الدراسي الجديد، في تعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في الإقليم.

وأقرت مديرية التربية والتعليم في إقليم كتالونيا الإسباني خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية في المدارس العامة في كل من برشلونة، باخو يوبريغات، جيرونا، وتاراغونا، ابتداءً من الموسم الدراسي الجاري 2020/2021 ، على أن يجري التعليم من منظور يخدم الاندماج في المجتمع في إطار التنوع، ويكون منسجمًا مع ثقافات العائلات المسلمة في إسبانيا. ونُشرت تفاصيل هذه الخطة الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية لإقليم كتالونيا، بحسب «روسيا اليوم».

حسب مضمون هذا المشروع، «يُستحسَن» أن تباشر التجربة في المراحل الابتدائية الأولى وفي السنة الأولى من التعليم الثانوي، وفي حال توفر لاحقًّا معلمون لتدريس التربية الإسلامية، تختارهم اللجنة الإسلامية في إسبانيا، بعد متسع من الوقت، يمكن مواصلة التجربة مع مراحل دراسية أعلى».

وتدريس الديانة الإسلامية في المدارس الإسبانية العامة أصبح ضروريًّا بعد ارتفاع عدد التلاميذ المسلمين في البلاد وتزايد المطالب من طرف الجمعيات الإسلامية، والإسبان المتعاطفين معها، بتدريس التربية الإسلامية على قدم المساواة مع الديانات الأخرى في البلاد.

يحتضن إقليم كتالونيا وحده أكثر من نصف مليون مسلم من بين المليونين المنتمين إلى الديانة الإسلامية في إسبانيا. يليه إقليم الأندلس في الجنوب بأكثر من 300 ألف مسلم، ثم تأتي بعده العاصمة مدريد بنحو 280 ألف مسلم.

ويشار إلى أن قرابة نصف الجالية الإسلامية في إسبانيا (42%) من أهل البلاد الأصليين، والنصف الآخر من المهاجرين.