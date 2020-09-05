مقتل 17 مصليا بانفجار خط أنابيب غاز قرب مسجد في بنغلاديش (فيديو)

أقارب الضحايا في أحد المستشفيات بمنطقة نارايانغانغ (رويترز)

قال مسؤولون، السبت، إن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من مسجد في بنغلاديش، مما أدى لمقتل 17 مصلياً وإصابة 30.

وقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، مساء أمس، قرب مسجد في منطقة نارايانغانغ خارج العاصمة دكا، بحسب «رويترز».

ونُقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في دكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة. وقال سامانتا لال سن، منسق وحدة الحروق، إن 17 شخصًا أحدهم طفل توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفًا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع داخل المسجد بعد التسرب من خط الأنابيب قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح. وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.