إيران: إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 12:07 مساء
سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الإيرانية في طهران. (الإنترنت)

أُصيب ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار أسطوانة لغاز الكلور، أمس الجمعة، كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غرب إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم السبت، «إن 217 شخصًا أُصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام»، مشيرة إلى أن «الحادث نتج عن إهمال سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع وفيات».

ولفتت الوكالة إلى أن «نحو 106 من المصابين مازالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم»

يذكر أن إيران سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن «فعالا وآمنا»
دولى
«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة
رياضة عالمية
مجلة «ذي أتلانتيك»: ترامب وصف جنودا أميركيين قُتلوا بـ«الفاشلين والحمقى».. ...
دولى
برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»
دولى
280 ألف دولار تعيد أنيس سلتو مجددا للدوري المصري
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تطرق أبواب جنيف مرة أخرى
ليبيا
العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضعف عضلاتك مع تقدم العمر