إيران: إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار غرب البلاد

سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الإيرانية في طهران. (الإنترنت)

أُصيب ما يزيد على 200 شخص بجروح جراء انفجار أسطوانة لغاز الكلور، أمس الجمعة، كانت على متن شاحنة في محافظة إيلام الواقعة غرب إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم السبت، «إن 217 شخصًا أُصيبوا بانفجار قارورة غاز الكلور، في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام»، مشيرة إلى أن «الحادث نتج عن إهمال سائق الشاحنة التي تقل قوارير غاز الكلور في القرية، وأن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع وفيات».

ولفتت الوكالة إلى أن «نحو 106 من المصابين مازالوا قيد العلاج في المستشفيين، بينما غادرهما المصابون الآخرون بعد تلقيهم العلاج اللازم»

يذكر أن إيران سجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها الانفجار الذي وقع في مركز صحي في طهران أواخر يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.