لافروف: ليس لدينا ما نخفيه بشأن أزمة مرض نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 11:00 صباحا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده «ليس لديها ما تخفيه» بشأن أزمة مرض أليكسي نافالني، مشيرًا إلى أنها «لم تحصل، حتى الآن»، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس، «ليس لدينا ما نخفيه، دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر أليكسي نافالني بمرض على متن الطائرة، جرى اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، التي نقلته على الفور إلى المستشفى، وهناك جرى وضع جهاز تنفس صناعي  له على الفور».

وأضاف: «قمنا باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وكما أذكر أنه لم يمضِ سوى يوم ونصف اليوم، وطالبنا الجميع بإخبار ما حدث معه على الفور».

وتابع قائلًا: «ليس لدينا إلى الآن أية معلومات، وكل شيء يحدث وفقًا للسيناريوهات القديمة، عندما يجري تقديم الاتهامات ضدنا، وعندما نطلب رسميًّا استخدام معاهدات المساعدة القانونية وتزويدنا بالبيانات ردًّا على أسئلة محددة، التي طرحها مكتب المدعي العام الروسي، لا يجري الرد عليها».

يذكر أن حلف شمال الأطلسي، دعا أمس الجمعة، إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وطالب موسكو بالكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن برنامجها المرتبط بغاز «نوفيتشوك» للأعصاب.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع استثنائي عقده الحلف بشأن الهجوم الذي تعرّض له نافالني، إن «على الحكومة الروسية أن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تحقيق دولي محايد».

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