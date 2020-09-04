الوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز 10 مرات الحد المسموح به

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى.

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202.8 كلغ من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كلغ.

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة.

وأفاد تقرير للمنظمة الأممية اطلعت عليه «فرانس برس» أن «إيران سمحت لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عيّنات بيئية»، مضيفا أنه سيجري زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر.