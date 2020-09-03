بيان حاد اللهجة من الاتحاد الأوروبي حول قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعلام الاتحاد الأوروبي (أرشيفية: الإنترنت).

حضّ الاتحاد الأوروبي موسكو، الخميس، على التحقيق وعلى التعاون في إطار تحقيق دولي بشأن تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات على موسكو.

وأفاد في بيان بأن «الاتحاد الاوروبي يدعو روسيا إلى التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان (إجراء) تحقيق دولي محايد»، مضيفا أنه «يحتفظ بحق اتّخاذ إجراءات مناسبة تشمل تدابير مقيّدة»، وفق «فرانس برس».

تحقيق معمق وشفاف

وقال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان نيابة عن الدول الأعضاء السبع والعشرين إن «على الحكومة الروسية أن تفعل كل ما في وسعها لإجراء تحقيق معمق وشفاف في هذه الجريمة».

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وعن فرض عقوبات محتملة، قال إن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد دولي مشترك ويحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك التدابير التي تتضمن فرض قيود».

«لن نتهاون مع الأمر»

وقال إن الاتحاد الأوروبي «يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال أليكسي نافالني الذي تسمم بمادة كيميائية سمية عصبية عسكرية من مجموعة نوفيتشوك على غرار تلك التي استخدمت في محاولة اغتيال» العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا العام 2018 في إنجلترا. وأضاف بوريل «يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب ولن نتهاون مع الأمر».

في المقابل، أعلن الكرملين، الخميس، أنه لا يرى «أي مبرر» لاتهام الدولة الروسية بأنها خلف تسميم المعارض أليكسي نافالني، داعيا الغرب إلى عدم إطلاق «أحكام متسرعة».